Banyodan canlı yayına bağlanan muhabire şok! Aynayı hesaba katmayınca…

Corona virüsü dünya çapında etkisini sürdürüyor. Uzmanlar uyarı üstüne uyarıda bulunurken, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayarak evde kalma çağrısı yapıyor. Bu kapsamda evden çalışmaya başlayan bir muhabir ABD’de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sacramento’da yaşayan KCRA 3 kanalı muhabiri Melinda Meza, canlı yayına bağlandığı sırada talihsiz anlar yaşadı. Evde saç bakımıyla ilgili ipuçları veren Meza, yayın için banyoyu seçince başına iş açtı.

Meza konuşmasını sürdürürken, arkasındaki aynadan o sırada banyoda yıkanmakta olan kocasının yansıması göründü. Durumu bir süre sonra fark eden merkezdeki ekip bağlantıyı kısa tutarken, söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Pek çok kişi, “Yayına bağlanacağını bilmiyor muydu? Banyo yapacak başka zaman mı yoktu?” gibi yorumlarda bulundu.

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