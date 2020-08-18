Belarus batı sınırına asker yığdığını açıkladı

Belarus’taki seçimlerin ardından ülkede sokaklar karışmış muhalifler seçimlere hile karıştığını iddia ederek protesto gösterileri düzenlemişti.

Düzenlenen gösterilerde binlerce kişi gözaltına alınırken polisin sert müdahaleleri sonucunda 100’den fazla kişi yaralanmış ve 2 can kaybı yaşanmıştı.

26 yıldır ülkeyi demir yumrukla yöneten Lukaşenko ise göstericilere taviz verilmeyeceğini belirterek ülke üzerinde yabancı güçlerin oyunlar oynadığını vurgulamıştı.

BATI SINIRINA ASKER YIĞIYOR

Ülkenin batı sınırına asker yığıldığını açıklayan Lukaşenko, havadaki sınırları kontrol etmek için de savaş uçaklarının sürekli devriyede olduğunu ifade etti.

Lukaşenko’nun son olarak yaptığı hamle sonrası Belarus’un batı sınırında hem havada hem de karada olağanüstü bir askeri hareketlilik yaşandığı belirtildi.

Lukaşenko ülkedeki karışıklıklardan batı ülkeleri ve bazı komşu ülkelerini sorumlu tutumuştu.