Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Belarus batı sınırına asker yığdığını açıkladı

Belarus'ta hileli olduğu iddia edilen seçimlerin ardından yüzde 80 oy oranıyla tekrar iktidara gelen Lukaşenko, büyük şehirlerdeki muhalif gösterilerin ardından ülkenin batı sınırına asker takviyesi yaptığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
17:45 -
Haberler Dünya
Belarus batı sınırına asker yığdığını açıkladı

Belarus’taki seçimlerin ardından ülkede sokaklar karışmış muhalifler seçimlere hile karıştığını iddia ederek protesto gösterileri düzenlemişti.

Düzenlenen gösterilerde binlerce kişi gözaltına alınırken polisin sert müdahaleleri sonucunda 100’den fazla kişi yaralanmış ve 2 can kaybı yaşanmıştı.

26 yıldır ülkeyi demir yumrukla yöneten Lukaşenko ise göstericilere taviz verilmeyeceğini belirterek ülke üzerinde yabancı güçlerin oyunlar oynadığını vurgulamıştı.

Yüz binlerce Belaruslu seçim sonuçlarına itiraz etmek için sokakları doldurdu. Reuters

BATI SINIRINA ASKER YIĞIYOR

Ülkenin batı sınırına asker yığıldığını açıklayan Lukaşenko, havadaki sınırları kontrol etmek için de savaş uçaklarının sürekli devriyede olduğunu ifade etti.

Lukaşenko’nun son olarak yaptığı hamle sonrası Belarus’un batı sınırında hem havada hem de karada olağanüstü bir askeri hareketlilik yaşandığı belirtildi.

Lukaşenko ülkedeki karışıklıklardan batı ülkeleri ve bazı komşu ülkelerini sorumlu tutumuştu.

İLGİLİ HABERBelarus'ta bir seçim daha... Lukaşenko'nun bir şartı varBelarus'ta bir seçim daha... Lukaşenko'nun bir şartı var
asker Cumhurbaşkanı Hile protesto seçim
Son güncelleme: 17:53 18.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more