Biden’ın ilk 100 gün vaadi şaşırttı

ABD’de çekişmeli ve hile iddialarıyla geçen bir sürecin ardından 3 Kasım’daki seçimleri Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden kazandı. 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayacak olan Biden’la ilgili en çok merak edilen konulardan biri oğlu Hunter Biden.

Seçim öncesindeki süreçte Trump’ın ve Cumhuriyetçi Parti kanadının Biden’a en çok yüklendiği noktalardan biri Hunter’ın iş ilişkileriydi. Biden, Başkan seçildikten sonra bu durumun değişeceği sinyalini verdi.

TERS DÜŞMEYECEK



CNN International’dan Jake Tapper’ın sorularını yanıtlayan Biden, oğlunun bundan sonra denizaşırı ülkelerle iş yapmayacağını söyledi. Biden, “Oğlum, ailem Başkanlık ya da hükümetle ters düşecek herhangi bir iş veya ortaklığa dahil olmayacak” dedi.

Hunter Biden, geçmişte Çin, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna’da yaptığı işlerle biliniyor. Bunlar arasında en çok konuşulan Hunter’ın 2015’te Ukraynalı bir enerji firması olan Burisma’da görev alması oldu.

New York Post, Hunter’ın 50 bin dolar maaş aldığını ve o dönemde Başkan Yardımcısı olarak görev alan Joe Biden’ın Ukrayna’daki soruşturmayı yürüten başsavcıyı kovmaları için üst düzey isimlere baskı yaptığını ortaya çıkardı.

‘100 GÜN MASKE TAKIN’



Corona virüsü süreciyle ilgili de önemli açıklamalar yapan Biden, göreve geldikten sonra yapacağı ilk işlerden birinin maskeyle ilgili olduğunu ifade etti. Federal Hükümet’in yetki alanındaki her yerde maske kullanılmasını zorunlu hale getireceğini belirten Biden, vatandaşlarından Başkan olduğu ilk 100 günde maske takmalarını istediğini vurguladı.

‘FAUCİ KALMALI’



Seçilmiş Başkan Biden, salgında kritik rol üstlenen Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci için çarpıcı ifadeler kullandı. Biden, Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak atayacağı Ron Klain’in 2014’teki Ebola krizi sürecinde Fauci’yle yakından çalıştığını anlattı.

Fauci’nin mevcut görevinde kalmasını istediğini belirten Biden, “Ondan daha önceki Başkanların döneminde olduğu gibi görevini yürütmesini istedim. Ayrıca sağlık konusunda danışmanım ve Covid ekibinin de bir parçası olması yönünde fikrimi sundum” dedi.

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