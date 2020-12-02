Birleşmiş Milletler esrarı narkotik maddeler listesinden çıkardı

53 ülkeden oluşan BM Uyuşturucu Maddeler Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyeleri üzerine esrar ve türevlerinin sınıflandırılmasını gözden geçirdi. DSÖ, esrarın Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi’nin 5’nolu cetvelinden çıkarılmasını salık vermişti.

Euronews’ta yer alan habere göre, söz konusu karar, üye ülkeler için bağlayıcı nitelikte olmasa dahi yasamada uluslararası sözleşmeler referans alındığından, uyuşturucu maddelerle ilgili mevcut kuralların güncelliğini yitirdiğini savunanlar için sembolik bir zafer sayılıyor.

Konunun uzmanlarına göre, BM kararı narkotik ile ilgili kontrollerin gevşetileceği anlamına gelmiyor. Pratikte esrarın nasıl sınıflandırılacağı hususunda son söz yine ulusal yönetimlerde olacak.

DSÖ kenevir ile ilgili önerilerini 2018 yılında gündeme getirse dahi ülkeler arasındaki fikir ayrılığı konunun tartışılıp oylanmasını geciktirdi. ABD ve Avrupa ülkeleri DSÖ’nün teklifini desteklerken Rusya, Çin, Mısır, Nijerya ve Pakistan karşı çıkmıştı.

Kenevir, 5 nolu cetvelden daha az tehlikeli görülen maddelerin sıralandığı 1 nolu cetvele alınırken, tetrahidrokannabinol (THC) gibi maddelerin bu sınıfa düşürülme teklifine onay çıkmadı.

The New York Times’a konuşan uluslararası kenevir danışmanlık grubu Global C’nin direktörü Jessica Steinberg, BM’nin kararıyla bilimsel araştırmaların yolunun açılacağından umutlu.