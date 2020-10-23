BM: Libya’da kalıcı ateşkes sağlandı

Libya’da uzun yıllardır devam eden şiddet ve kaosun ardından bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Libya’da uzun süredir devam eden iç çatışmada savaşan iki tarafın “Libya’nın tüm bölgelerinde kalıcı bir ateşkes” sağlamak için bir anlaşma imzaladığı duyuruldu.

BM’nin “tarihi bir başarı” olarak nitelendirdiği anlaşmanın ardından önümüzdeki ay Tunus’ta siyasi görüşmelerin yapılması bekleniyor. İki taraf arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan BM’nin Libya elçisi Stephanie Turco Williams, “Kalıcı bir ateşkes anlaşmasına giden yol uzun ve zordu” dedi.

PARALI ASKERLERE 3 AY SÜRE



Williams, ülkede bulunan tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların üç ay içinde Libya’yı terk etmek zorunda olduklarını belirtti. Williams petrol tesisleriyle ilgili ise, “Ras Lanuf ve Es Sider kentlerindeki petrol tesislerinin yakın zamanda üretime devam etmeye hazır olacaklarına dair olumlu belirtiler var” ifadelerini kullandı.

Libya, Kaddafi’nin 2011’de devrilmesinden bu yana bir kaos içinde. Türkiye BM’nin de tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken, Hafter'i destekleyenler arasında ise Rusya ve Fransa bulunuyor.