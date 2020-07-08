Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

BM’den Libya’da ‘silah ambargosunu delme’ suçlaması!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da darbeci Hafter'i destekleyen ve ülkedeki çatışmaların şiddetlenmesine neden olan Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya gibi ülkeleri isim vermeden bölgeye uygulanan silah ambargosunu delmekle suçladı. Guterres, çatışmaların eşi görülmemiş seviyeye ulaştığını bildirdi.

Sozcu.com.tr
18:44 -
Haberler Dünya
BM’den Libya’da ‘silah ambargosunu delme’ suçlaması!

Libya’da darbeci Hafter güçlerinin başlattığı iç savaş sonrası Trablus’taki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci kuvvetleri Sirte’ye kadar geri püskürmeyi başardı.

Savaş devam ederken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, darbeci Hafter’e yardım eden ülkedeki yabancı güçlerin çatışmaları şiddetlendirdiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, Libya’daki çatışmaların benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını belirtti. Reuters

SİLAH AMBARGOSU VURGUSU

Reuters’daki habere göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’daki çatışmanın yabancıların da müdahil olmasıyla birlikte eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını açıkladı.

Sirte’deki askeri hareketlilik nedeniyle endişeli olduğunu belirten Guterres, yabancı askeri güçlerin direkt müdahalesinin BM’nin silah ambargosuna aykırı olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERTürkiye ve İtalya, Libya'da politik çözüm üzerinde anlaştı!Türkiye ve İtalya, Libya'da politik çözüm üzerinde anlaştı!
Birleşik Arap Emirlikleri Birleşmiş Milletler Fransa İtalya Libya Milli Savunma Bakanlığı Rusya Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more