BM’den Libya’da ‘silah ambargosunu delme’ suçlaması!

Libya’da darbeci Hafter güçlerinin başlattığı iç savaş sonrası Trablus’taki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci kuvvetleri Sirte’ye kadar geri püskürmeyi başardı.

Savaş devam ederken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, darbeci Hafter’e yardım eden ülkedeki yabancı güçlerin çatışmaları şiddetlendirdiğini belirtti.

SİLAH AMBARGOSU VURGUSU

Reuters’daki habere göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’daki çatışmanın yabancıların da müdahil olmasıyla birlikte eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını açıkladı.

Sirte’deki askeri hareketlilik nedeniyle endişeli olduğunu belirten Guterres, yabancı askeri güçlerin direkt müdahalesinin BM’nin silah ambargosuna aykırı olduğunu belirtti.