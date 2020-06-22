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Brezilya’da flaş iddia: Gerçek vaka sayısı 1 değil 10 milyon

Son haftalarda inanılmaz bir artış gösteren Brezilya'daki corona virüsü vakalarının 1 milyon değil yaklaşık 10 milyon olduğu iddia edildi.

22:03 -
Haberler Dünya
Brezilya’da flaş iddia: Gerçek vaka sayısı 1 değil 10 milyon

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Brezilyalı enfeksiyon hastalıkları uzmanı Roberto Madronho ülkedeki gerçek corona virüsü vaka sayının 1 milyon değil yaklaşık 10 milyon olduğunu öne sürdü.

Madronho, “Bu gördüğümüz buz dağının görünen kısmı” derken vaka sayılarının yapılan test sayılarıyla bağlantılı olarak arttığını ifade etti.

Brezilya’da 1 milyon 100 bine yakın vaka bulunurken 50 binden fazla kişi de hayatını kaybetmiş durumda.

Ülkede şu ana kadar yaklaşık 2.5 milyon corona virüsü testi yapılmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü ise Brezilya’da son günlerde vakalarda görülen artışın endişe verici olduğunu belirtmişti.

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Son güncelleme: 22:04 22.06.2020
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