Bu kadarına da pes: Suriye’den Türkiye’ye rezil suçlama

Arap Baharı ile başlayan protestolara yıllardır yanıt vermek bir yana güç kullanarak susturmaya çalışan Şam yönetiminden Türkiye’ye skandal suçlamalar geldi…

9 yılı aşkın bir süredir kaosun, şiddetin ve belirsizliğin bitmek bilmediği Suriye’nin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, dün gece açıklamalarda bulunarak Türkiye’yi ve ABD’yi suçladı.

GEORGE FLOYD ÖRNEĞİNİ GÖSTERDİ

Muallim, Türkiye’nin bölgedeki terörizmin ana destekçisi olduğunu öne sürerken, “Suriye, topraklarındaki gayrimeşru Türk ve ABD varlığını bitirmek için çalışacaktır. Gizli amaçları için terörizmi destekleyen ve finanse eden ve teröristleri bir ülkeden diğerine gönderenler var. Elbette terörizmin finansman ve destekçisi olarak Türkiye’nin şu anki yönetimi öne çıkıyor. Türkiye rejimi Suriye’deki ve bölgedeki terörizmin ana sponsorlarından” dedi.

Bölgedeki ABD varlığından da rahatsızlık duyduklarını söyleyen Muallim, “Suriye’ye uygulanan yaptırımlar, ABD’de boğularak öldürülen George Floyd ve diğerleri gibi Suriye halkını da boğmaya yönelik” dedi.