Burundi eski Devlet Başkanı Buyoya hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Burundi’nin Devlet Başkanı Willy Nyamitwe’nin basın ofisi, 71 yaşındaki Buyoya’nın ölümünü sosyal medyada yaptıkları açıklamayla doğruladı.

İsmini vermeden Reuters’a konuşan Buyoya’nın bir yakını, eski başkanın tedavi için Paris’e götürülmek üzere yoldayken 17 Aralık’ta hayatını kaybettiğini söyledi. Ölüm sebebine ilişkin ise bir detay verilmedi.

Pierre Buyoya, 1987-1993 ve 1996-2003 yılları olmak üzere iki ayrı dönemde 13 yıl boyunca ülkeyi yönetti. 1987’de dönemin başkanı Jean-Baptiste Bagaza’yı darbeyle devirerek göreve gelen Buyoya, 1993’te suikaste kurban giden Melchior Ndadaye’nin ölümünde parmağı olmakla suçlanıyordu.

Bu yıl ekim ayında sonuçlanan davada mahkeme heyeti, Buyoya’yı ömür boyu hapse mahkum etmişti.