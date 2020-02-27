Çin dışında ilk kez yaşanıyor! Corona virüsünden korkutan haber

Güney Kore'de şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı 1700’ü geçerken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 13’e yükseldi.

Son açıklanan verilere göre, Çin'de son olarak hastalığa yakalanan kişi sayısı 433 artarak 78 bin 497'ye ulaştı. Çin'de dün salgın nedeniyle 29 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece Çin'de ilk vakanın görüldüğü 31 Aralık tarihinden bu yana hayatını kaybeden kişi sayısı 2744'e yükselmiş oldu.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son dönemde Çin dışında vakaların artmasıyla ilgili olarak, “İtalya, İran ve Güney Kore'deki vakalarda görülen ani artış çok kaygı verici” dedi.

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ANTARKTİKA HARİÇ TÜM KITALARA YAYILDI

Güney Kore'deki Amerikan üssünde de bir Amerikalı askerde virüse rastlanmıştı. Son olarak yapılan açıklamada Güney Kore Ordusu ve Amerikan Ordusu tarafından yapılması planlanan yıllık olağan tatbikatların da şu aşamada iptal edildiği duyuruldu. Güney Kore'de hastalığın hızla yayılması üzerine 40'a yakın ülke Kore'yle arasındaki seyahatlerde önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

Brezilya'da İtalya seyahatinden dönen bir kişide de corona virüsü saptanmasıyla birlikte virüs Antarktika hariç tüm kıtalara yayılmış oldu.

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