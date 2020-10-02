Çin ile Tayvan arasında tehlikeli gerginlik!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’ne (PLAAF) ait Shaanxi Y-8 tipi askeri nakliye uçağı, Tayvan hava sahasına girdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı savaş uçaklarının Çin’e ait askeri uçağı engellediğini duyurdu. Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bir Y-8 askeri uçağı Tayvan hava sahasına giriş yaptı. Çin Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri savaş uçakları, uçağın faaliyetlerini izlemek üzere havalandı ve hava savunma füzeleri konuşlandırıldı. Ne olursa olsun, ülkemizi korumaya devam edeceğiz. (DHA)

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