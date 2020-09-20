Çin’de corona virüsünden sonra bir sağlık skandalı daha: Binlerce insan hasta oldu

Çin’in kuzeybatısındaki Lanzhou kentinde geçen yıl yaşanan bir sağlık skandalının etkileri yeniden ortaya çıktı… Lanzhou’daki Çin Hayvan Bakımı Biofarmakoloji Fabrikası’nda geçen yıl 28 Kasım’da yaşanan gaz kaçağı ile çok sayıda insana bakteri bulaşmıştı.

Hayvanlar için aşı üretilen merkezi temizlemek için kullanma tarihi geçmiş dezenfektan kullanılırken, atık gazın sızıntı yaratması sonucunda birçok virüs ve bakteri havaya salınmış ve insanlar hastalanmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Çin’deki araştırma laboratuvarında 3.000’den fazla insana hastalık bulaştı. Brusella bakterisinin havaya salındığını ve laboratuvar ve üretim tesisinde binlerce insan hastalanırken devlete ait olan üretim merkezinde geçen yılın aralık ayında 180’den fazla insanın rahatsızlandığı kaydedildi.

EKLEM AĞRISI VE İŞTAH KAYBI

Hastalanan insanların salgının başladığı bölgeden kilometrelerce uzaktaki Heilongjiang’taki hastanelere gönderildiği belirtilirken Malta humması olarak bilinen hastalıktan kurtulmak için uzun süre antibiyotik kullanmak gerektiği belirtildi. Özellikle besi hayvanlarında görülen bu hastalık insanlarda baş ağrısı, yüksek ateş, eklem ağrısı, iştah kaybı ve halsizlik gibi semptomları oluyor.

Lanzhou’daki yetkililer, gaz sızıntısı dolayısıyla 3245 insanda brusella virüsünün pozitif çıktığı kaydedilirken, 1401 insanda da sonucun pozitif olduğu belirtildi.

Çin’de 11 devlet hastanesinin yaşanan bu sızıntı olayında hasta olanlar için ayrıldığı belirtildi.