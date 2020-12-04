Çıplak erkeklerle alemde basılan siyasetçi skandalı büyüyor

Avrupa’da yasadışı seks dalgası büyüyor. Avrupa’da eşcinsel evliliklere karşı olan Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer’ın Brüksel’deki bir eşcinsel barın üzerinde düzenlenen yasa dışı seks partisine katılması sonrası siyasi krize yol açan grup seks partisini organize eden David Manzheleyin açıklamalarda bulundu.

Partinin organizatörü Manzheley yaptığı açıklamada, geçtiğimiz cuma günü Avrupa Parlamentosu (AP) Szajer’ın istifasıyla sonuçlanan Brüksel’deki apartman dairesinde düzenlenen yasadışı seks partisine yönelik polis baskınının partinin bir parçası sanıldığını söyledi. Seks partisinin ülkede yasal olduğunu belirten Manzheley, “Partinin basılma nedeni corona virüsü tedbirlerinin hiçe sayılmış olabileceğidir” dedi. Partinin organizatörü Manzheley yaptığı açıklamada, “Polonya, Macaristan, Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre, İspanya ve Ukrayna’dan politikacılar da katıldı” iddiasında bulundu.

MACAR BAŞBAKAN ORBAN’DAN TEPKİ

Seks partisi skandalının ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban AP Milletvekili Szajer’a tepki göstererek, “Eylemleri savunulamaz” açıklamasında bulundu. Szajer’in üyesi olduğu Fidesz Partisi’nden de özür dilediği ifade edildi.

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