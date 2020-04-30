Çocuklar arasında yayılıyor diye uyarı yapılmıştı! İşte coronayla birlikte vuran hastalık

Corona virüsünün en çok vurduğu ülkelerin başında gelen İngiltere, salgınla bağlantılı olduğu düşünülen ve çocukları etkileyen bir hastalıkla da karşı karşıya.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) geçtiğimiz günlerde hastanelere bir uyarı yazısı göndermiş ve corona virüsüne bağlı olarak özellikle çocuklar arasında toksik şok benzeri çoklu bölgede iltihaplanma vakalarının arttığını, buna karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulamıştı.

Söz konusu uyarıda, “Covid-19'a bağlı olarak çocuklar arasında yayılan ateşli sendrom endişeleri artmaktadır. Son 3 haftada başta Londra'da olmak üzere dikkat çeken bu artış yoğun bakımda tedavi gerektirmedir” ifadeleri yer aldı.

Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren çocukların bir kısmında corona testlerinin de pozitif çıktığı vurgulandı.

Endişe yaratan hastalıkla ilgili önemli bilgiler Hospital Pediatrics dergisinde yayınlandı. Makalede, hastaneye başvuran 6 aylık bir bebeğin durumu ele alındı. Konuyu inceleyen uzmanlardan Veena Jones, adı açıklanmayan bebeğin Covid-19’la bu sendromun eş zamanlı görüldüğü nisan ayı başındaki ilk vakalardan olduğunu söyledi.

BEŞİNCİ GÜNDE CORONA ÇIKTI



Yüksek ateş, kollarda ve gözlerde kızarıklık belirtileri gösteren bebeğe, dört gün boyunca Kawasaki hastalığı tedavisi uygulandı. Bebeğin beşinci günde uygulanan corona testleri pozitif çıktı. Uzmanlar bu vakanın, söz konusu hastalıkla corona virüsünün bağlantısını çözmede önemli bulgular sağladığını ifade ediyor.