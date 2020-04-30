Corona uçakta işte böyle yayılıyor: Tek bir kişi yetiyor!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünya çapında 3 milyonu aşkın kişiye bulaşıp, 228 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlara ulaşırken, uzmanlar bu konuda önlem üstüne önlem açıklıyor. Salgının en çok vurduğu sektörlerden havacılıkla ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı.

The Sun’ın haberine göre ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan Purdue Üniversitesi, corona virüsünün uçak içinde nasıl yayıldığını gözler önüne seren bir simülasyon oluşturdu. Söz konusu görüntüde, öksürük ya da hapşırık yoluyla kişinin ağzından çıkan partikül ve damlacıklar, bir anda kabin içinde dağılıyor.

Hastanın etrafındaki 10 kişi en riskli grup olarak belirtilse de, damlacıkların kabin içinde neredeyse ulaşmadığı nokta kalmadığına dikkat çekiliyor.

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