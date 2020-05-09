Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona vakaları artınca gece kulüpleri kapatıldı!

Corona virüsü mücadelesinde sosyal mesafe kurallarını hafifleten Güney Kore'de, gece eğlenmek için dışarıya çıkanlar nedeniyle vaka sayılarında artış yaşandı. Güney Koreli yetkililer, yaşanan artış yüzünden gece kulüplerini kapatma kararı aldı.

22:57 -
Haberler Dünya
Corona vakaları artınca gece kulüpleri kapatıldı!

Ülkenin başkenti Seul’de binlerce gece kulübü, bar, disco, Covid-19 hastalığının görülme sıklığının geçen hafta sonu eğlenmeye çıkanlar nedeniyle artması üzerine tekrar kapatıldı.

BBC Türkçe’nin The Guardian’dan aktardığı habere göre, Seul Belediye Başkanı Park Won-soon, 2 bin 100 mekanının kapatıldığını duyurdu.

Öte yandan üç gece kulübü dolaşan 29 yaşındaki bir adamın, 17 kişiye corona virüsü bulaştırdığı ortaya çıktı.

Corona virüsü salgını nedeniyle Güney Kore’de bugüne kadar 256 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 10 bin 840 kişinin karantina altında olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABER3 çocuk daha corona bağlantılı yeni hastalıktan öldü!3 çocuk daha corona bağlantılı yeni hastalıktan öldü! İLGİLİ HABERSeks işçileri başbakana mektup yazdı: Coronadan değil ama açlıktan öleceğizSeks işçileri başbakana mektup yazdı: Coronadan değil ama açlıktan öleceğiz
ABD Başbakan Belçika Çocuk Corona Güney Kore Kore New York seks TÜRKÇE
Son güncelleme: 23:08 09.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more