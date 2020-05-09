Corona vakaları artınca gece kulüpleri kapatıldı!

Ülkenin başkenti Seul’de binlerce gece kulübü, bar, disco, Covid-19 hastalığının görülme sıklığının geçen hafta sonu eğlenmeye çıkanlar nedeniyle artması üzerine tekrar kapatıldı.

BBC Türkçe’nin The Guardian’dan aktardığı habere göre, Seul Belediye Başkanı Park Won-soon, 2 bin 100 mekanının kapatıldığını duyurdu.

Öte yandan üç gece kulübü dolaşan 29 yaşındaki bir adamın, 17 kişiye corona virüsü bulaştırdığı ortaya çıktı.

Corona virüsü salgını nedeniyle Güney Kore’de bugüne kadar 256 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 10 bin 840 kişinin karantina altında olduğu belirtildi.

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