Corona virüsü Afganistan’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na sıçradı!

Reuters’ta yer alan habere göre, üst düzey bir sağlık yetkilisi, Kabil’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çalışan personele corona virüsü testi uygulandığını ve test sonuçlarının resmi bir belgeyle hükümete teslim edildiğini açıkladı.

Sağlık yetkilisinin açıklamasına göre belgede, başka bir resmi dairede çalışan bir kişinin saraya gitmesi sonucu corona virüsünün yayıldığı ifadesi yer aldı.

Corona virüsü taşıyan personellerin ve ailelerinin karantina altına alındığını açıklayan yetkili, virüs taşıyan personel sayısının artabileceği konusunda uyardı.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sadık Sadıki, kamu çalışanlarına testlerin yapılmaya devam edeceğini ve bu süre içinde personelin 3 hafta boyunca zorunlu olarak evde kalacağını açıkladı.

Öte yandan Afganistan hükümet kaynakları, ülke lideri Gani’nin personelle temasını sınırlandığını, toplantıları video konferans yöntemiyle yaptığını ve süreci izole bir şekilde geçirdiğini belirtti.

Taliban ile şiddetli çatışmalar yaşanırken, ülkede corona virüsü salgını nedeniyle ilaç ve gıda sıkıntısı da yaşanıyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne kadar 32 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 933 teyit edilmiş vaka bulunuyor.