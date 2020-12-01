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Corona virüsü aşısını bekleyeceğiz: En erken 29 Aralık

Corona virüsü aşısı ile ilgili arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ederken, Pfizer ve BioNTech'in Covid-19 aşısı ile ilgili kritik bir duyuru yapıldı. Avrupa İlaç Ajansı, "Eğer veriler yeterli görülürse Pfizer'ın aşısına 29 Aralık'ta onay verilebilir" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:35, 01/12/2020
Haberler Dünya
Corona virüsü aşısını bekleyeceğiz: En erken 29 Aralık

Dünya çapında 63 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsüyle mücadele kapsamında birçok ülkeden aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısının ardından Moderna’nın da pozitif sonuçlar elde ettiğini açıklamasıyla bu iki şirket tescil için kıyasıya bir yarışa girişti.

Pfizer ve BioNTech, Avrupa Birliği’nin üst kurumu Avrupa İlaç Ajansı’na başvurduğunu açıkladıktan sonra Moderna da aynı süreci başlattığını açıkladı.

MODERNA’NIN AŞISI 12 OCAK’TA

Fakat Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün yaptıkları açıklamada verilerin ve belgelerin inceleneceğini duyurarak en erken onay tarihini duyurdu. Avrupa İlaç Ajansı, “Eğer veriler yeterli görülürse ve incelemeler tamamlanırsa Pfizer’ın aşısına 29 Aralık’ta onay verebiliriz” açıklamasını yaptı.

Öte yandan EMA, Moderna’nın başvuru süreciyle ilgili olarak da, “Eğer veriler yeterli olursa ve incelemeler tamamlanırsa Pfizer’ın aşısına 12 Ocak’ta onay verebiliriz” duyurusunu yaptı.

Pfizer ve BioNTech, dün ABD’deki kurumlara onay için başvurduklarını açıklamıştı. Bugün şirketler tarafından yapılan açıklamada, “Eğer EMA aşının faydalarının riskinden daha fazla olduğuna kanaat getirirse koşullu onay izni alabileceğiz ve böylelikle 2020 bitmeden BNT162B2 isimli aşı Avrupa’da kullanılabilecek” ifadesini kullandı.

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ABD Avrupa Avrupa Birliği Çin CNN Corona Dünya Rusya Sağlık
Yayınlanma Tarihi:14:33,
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