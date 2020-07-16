Corona virüsü durduramadı: Türkiye’ye gelen İngiliz turistler yaşadıklarını anlattı

Dünya üzerinde yaşamı ve sosyalleşmeyi durduran corona virüsü salgını devam ederken turizm tekrar canlanmaya başladı… İngiltere’nin Hull kentinde yaşayan Alex-Stuart Scaum çifti, 1 Temmuz’da Türkiye’ye gelen ilk İngiliz vatandaşları olurken tatil dönüşünde yaşadıklarını Manchester yerel basınına anlattı.

Alex’in ailesinin Kuşadası’nda bir yazlıkları olduğunu söyleyen çift, “Yılda en az 3 kere Türkiye’ye gidiyoruz ve gitmeden önce çok gergindik. Fakat şimdi döndükten sonra rahatlıkla söyleyebilirim ki çok güvende hissediyorum. İngiltere’deki havalimanında maskemiz sürekli yüzümüzdeydi ve uçağa biniş çok düzenli ve sıralı yapıldı. Koltuklara oturduktan sonra anons yapıldı ve havanın dışarıdan alındığını ve bu sebeple sıcaklığın biraz düşük olabileceği belirtilirken her 30 dakikada bir dezenfektan sıkıldığı belirtildi.

Alex Scaum, “Cumartesi günü uçaktan indik ve turist yoktu. Her yer bomboştu. Ortalığın bu kadar sessiz olması benim için çok üzücüydü. Bir bebek mağazasına girdim ve orada çalışan adam çok minnettar oldu ve bu çok zordu” ifadesini kullandı.

Yaşadıklarını anlatan çift, “Evet maske zorunluydu ve maske olmadan otobüslere binemiyordunuz. Çok sessiz bir ortam vardı fakat halen Türkler etraftaydı. Markete girdiğimizde ateşimizi ölçtüler. Yemek yerken ve dışarı çıktığımızda çok rahat ve güvende hissettik. Masaların çoğu dışarıdaydı ve bütün çalışanlar maske takıyor ve size sprey sıkıyorlardı. Birçok bar kapalıydı ve farklı barlara gittik. Herkes candan davrandı ve bizi gördükleri için çok mutluydu. Her şey çok ucuzdu. Biftek ve iki bira içip 12 sterlin verdik. Fakat gece 12’den sonra hepsi kapandı.

Scaum, “Buna rağmen plajlar çok kalabalıktı. O kadar kalabalıktı ki sadece gidip denize girip çıktık. Oturmadık çünkü kalabalıktı. Fakat Türkiye’ye gelmek aldığımız en iyi karardı. Çok panik yaptık, çok korktuk ama şimdi eve döndük, iyiyiz ve yenilenmiş hissediyoruz” dedi.