Corona virüsü haberleri yapan gazeteciye gözaltı!

Çin’deki corona virüsü salgınının perde arkasına ilişkin haber yapan ve video paylaşan Wuhanlı gazeteci Zhang Zhan’ın (40), Şangay'da gözaltına alındığı bildirildi.

Şangay'da gazetecilik yapan Zhang Zhan, Wuhan'daki hastanelerin fotoğraflarını ve videolarını sık sık yayınlıyordu.

Tedbirlerin uygulamalarını ve tedavi şekillerini eleştiren Zhan'ın, ‘provakasyon' yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

Çinli savcıların, Zhan için 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açacağı ifade edildi.

4 ÇİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Zhang Zhan, corona virüsünden sonra Çin'de gözaltına alınan 4'üncü gazeteci oldu. Corona virüsü salgını başladığından itibaren bu konuda bilgi veren 34 yaşındaki Chen Qiushi ise 4 aydır hala haber alınamıyor.

İş insanı olan Fang Bin de Şubat ayı başlarında aniden ortadan kaybolurken, Bin'in gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

25 yaşındaki Li Zehua adlı gazeteci de Şubat ayı sonlarında ortadan kaybolmuş, Mayıs ayında gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. (DHA)

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