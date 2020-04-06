Corona virüsü hastalarının tedavi edildiği hastaneye saldırı!

Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı birlikler tarafından yapılan açıklamada,General Halife Hafter’e bağlı güçlerin başkent Trablus’taki El-Hadra Hastanesine saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, El-Hadra Hastanesinin corona virüsüne yakalananların tedavisi için kullanıldığı ifade edildi. Saldırı sonucu hastanede elektrik kesintisi yaşandığı ve tedavi edilenlerin tahliyesine başlandığı duyuruldu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Sağlık Bakanlığı, corona virüsü hastalarının bulunduğu hastaneye yapılan saldırıyı kınayarak, bu tür suçların bir daha tekrarlanmaması için Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) müdahale çağrısında bulundu. (İHA)

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