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Corona virüsü ilacıyla ilgili flaş açıklama! Tarih verildi

Amerikan ilaç devi Eli Lilly, testlerin yolunda gitmesi durumunda corona virüsü ilacının eylül ayında kullanıma hazır olabileceğini belirtti.

23:52 -
Haberler Dünya
Corona virüsü ilacıyla ilgili flaş açıklama! Tarih verildi

Sağlık şirketi Eli Lilly, test edilen iki antikor tedavisinde her şeyin yolunda gitmesi durumunda, corona virüsüne karşı tasarladıkları ilacın eylül ayında kullanıma hazır olabileceğini açıkladı.

Şirketin Baş Bilim Yetkilisi Daniel Skovronsky, Reuters’a verdiği mülakatta ayrıca, önümüzdeki haftalarda, insanlar üzerinde klinik deneylere başlayabilecek üçüncü bir antikor tedavisi üzerinde de çalıştıklarını anlattı.

Lily, iki deneysel tedavisinde insanlar üzerinde denemelere başlamıştı.

Söz konusu ilaçların kanser tedavisi, iltihaplı romatizma ve diğer hastalıklarda yoğun bir şekilde kullanılan biyoteknoloji ilaçlarına ait monklonal antikor sınıfından olduğu ifade edildi.

Corona virüsüne karşı özel geliştirilen bir monoklonal antior ilacının, şu anda test edilen mevcut ilaçlara karşı daha etkili olması bekleniyor.

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Son güncelleme: 00:02 11.06.2020
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