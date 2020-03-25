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Corona virüsü nedeniyle dünya, ‘hayalet kente’ döndü!

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve iki aylık bir süre içinde tüm dünyaya yayılan corona virüsü hayatı felç etti. Çin'den ABD'ye, İtalya'dan İsrail'e kadar birçok ülkede sokaklar boş kaldı.

Sozcu.com.tr
00:47 -
Haberler Dünya

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle, bugüne kadar 18 bin 500’den fazla insan hayatını kaybetti, 400 binden fazla insan ise karantina altına alındı.

Çin’den sonra virüsten en çok etkilenen ve Avrupa’da corona virüsünün yayılmasında merkez konumda olan İtalya’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

FOTO: REUTERS

İtalya’nın ardından Almanya, Fransa, Polonya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağının yanı sıra sokakta iki kişiden fazla kişinin yan yana gelmesi ve dolaşması yasaklandı.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 150’den fazla ülke virüse karşı alarma geçerek tedbirlerini artırdı.

Sokağa çıkma yasakları sonrası başta İtalya olmak üzere, dünyanın pekçok yerindeki ünlü yerler boş kaldı.

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ABD Almanya Asya Avrupa Bilim Birleşmiş Milletler Çin Corona Dünya Fransa İran İsrail İtalya Küba Polonya Sözcü Türkiye Venezuela
Son güncelleme: 00:54 25.03.2020
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