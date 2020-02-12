Corona virüsü salgını nedeniyle dışarı çıkamayan maratoncu evinde 50 km koştu

İngiltere’de yayımlanan The Guardian gazetesinin haberine göre, iki masa arasında 6 bin 250 kez koşan Pan Şancu adlı amatör maratoncu, “Evde daha fazla oturmaya dayanamadım” dedi.

Pan, iddiasını kanıtlamak için geçen hafta Çin’in en büyük sosyal medya platformlarından Weibo’da koşunun video ve fotoğraflarını yayımladı. Pan sekiz metrelik “parkur”da yaptığı koşuyu 4 saat 48 dakika 44 saniyede koştuğunu söyledi.

TURNUVA İPTAL EDİLDİ

Zhejiang eyaletinin başkenti olan Hangzhou, 5 Şubat’ta karantinaya alınmıştı. Kent corona virüsü (Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği yeni ismiyle Covid-19) salgınının başladığı Wuhan’a 600 kilometre mesafede.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Asya Atletizm Federasyonu Hangzhou’da bugün başlaması planlanan salon turnuvasını salgın nedeniyle iptal etmişti.

Bugün itibarıyla Hangzhou’da 159, Zhejiang’da da 1.131 corona virüsü vakası tespit edildi.