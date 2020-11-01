Corona virüsü salgınında son durum: Yasaklar giderek artıyor

Aralık ayının son haftalarında Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgını etkisini hissettirmeye devam ediyor… Özellikle Avrupa’da vaka sayısının hızla artmaya başlamasıyla birlikte birçok ülkede yeni önlemle ve yasaklar getirilmeye başlandı.

Önceki gün İngiltere ve Avusturya’nın corona virüsü tedbiri olarak “karantina ve sokağa çıkma yasağı” getirmesinin ardından Portekiz de kısıtlama tedbirleri aldı.

Avrupa’da İspanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya’dan sonra Portekiz de hızla yükselen vaka artışı karşısında yeni tedbirler aldı. Portekiz halkın yüzde 70’ini kapsayacak şekilde karantina uygulamaya başladı. Alınan kararla birlikte Portekiz’de halk, iş ve okul dışında evinde karantinada kalacak.

Portekiz´in aldığı yeni tedbirler, ülkedeki 308 belediyeden 121’i için geçerli olurken, başkent Lizbon ve büyük şehirlerden Porto´nun da tedbirlerin uygulanacağı kentler arasında olduğu ifade edildi. Tedbirler kapsamında dükkan ve mağazalar akşam 22.00´de kapanacak.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, “Hiçbir şey yapılmazsa, enfeksiyonlardaki artış, kaçınılmaz olarak bizi sağlık sistemimizde başarısızlık durumuna götürür” dedi. Alınan önlemler vaka sayılarına göre iki hafta sonra gözden geçirilecek.

BİRLEŞİK KRALLIK’TA 1 AY DAHA UZAYABİLİR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın önceki gün açıkladığı corona virüsü yasakları ve kısıtlamaları ile ilgili İngiliz kabinesinden bir açıklama daha geldi… İngiliz bakan Michael Gove, corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan yasakların 1 ay daha uzatılabileceğini söyledi.

Sky News’e konuşan Gove, gerekli görüşmesi durumunda karantina uygulamasının uzatılacağını dile getirdi.

RUSYA REKOR KIRDI

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Rusya’da bugün açıklanan sayılar yetkilileri korkuttu… Yapılan açıklamada ülke genelinde 18.665 insanda corona virüsü vakası tespit edildiği belirtildi.

Vakaların büyük çoğunluğunun başkent Moskova ve çevresinde görüldüğünü aktaran yetkililer, “Vakaların 5.261’i Moskova’da tespit edildi” ifadesini kullandı.

Son 24 saat içerisinde 245 insanın yaşamını yitirdiği açıklanırken ülke genelinde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 28.235’e çıkarken ülke genelinde corona virüsü salgınına yakalananların sayısı da 1.636.781’e fırladı.

ALMANYA’DA 14 BİN GÜNLÜK VAKA

Corona virüsü salgınına karşı sıkı önlemler alarak ilk dalgadan en az hasarla ayrılmayı başaran Almanya’da vaka sayısı artmaya devam ediyor… Almanya’nın önde gelen sağlık kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü, bulaşıcı hastalık ile ilgili verileri kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saat içerisinde 14.177 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklanırken, toplam vaka sayısı da 532.930’a çıktı.

Almanya’da son 24 saat içerisinde 29 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği de belirtildi. Almanya’da corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 10.481 olarak kayıtlara geçti.

BİR GÜNDE 464 İNSAN ÖLDÜ

Corona virüsü salgınının en çok can aldığı ülkelerin başında gelen Meksika’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Meksika Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 6.151 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer 464 insanın corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdiğini de duyurdu. Güncel açıklamalarla birlikte ülkede corona virüsü vaka sayısı 924.962’ye çıkarken Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 91.753 olarak kayıtlara geçti. Meksikalı yetkililer vaka sayısının açıklanan sayıdan çok daha yüksek olabileceğini duyurdu.

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