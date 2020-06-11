Son dakika… Corona virüsünde son durum: Bunun adı fiyasko

Son aylarda corona virüsü salgının merkez üssü haline gelen ve şubat ve mart döneminde ABD Başkanı Trump’ın “Havalar ısınınca geçer” gibi sözlerle önem vermediği Covid-19, ülkeye çok sert darbe vurmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin resmi açıklamalardan derlenen verilerine göre ülkede corona virüsü vaka sayısı 2 milyonu geçti. Resmi verilere göre ülkede Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 112.908 olarak kayıtlara geçti.

ABD’nin ardından en çok vakanın görüldüğü ülke olan Brezilya’da ise corona virüsü vaka sayısı 772.416’ya çıktı.

Yetkililer özellikle George Floyd protestoları ve öncesinde resmi makamların corona yasaklarını gevşetmesinden dolayı tedirgin olduklarını ve bu sayının artabileceğinden endişe ettiklerini duyurdu.

Özellikle California’daki 9 bölgede corona virüsü vaka sayısında ciddi bir artış olması dikkat çekti. Yetkililer bunun protestolarla ilgilisi olmadığını açıkladı. Bu bölgelerde test yapım sayısının arttığına dikkat çeken yetkililer incelemelerin de devam ettiğini duyurdu.

“BEYAZ SARAY BAŞINDAN BERİ…”

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Columbia Üniversitesi bünyesindeki Ulusal Felaket Hazırlık Merkezi’nin Direktörü Irwin Redlener, ABD’deki vaka sayısının şu an açıklanan 2 milyondan iki kat fazla olduğunu öne sürdü. Redlener, “Biz sadece buzdağının görünen kısmını görüyoruz. Test konusundaki yetersizlikler dolayısıyla bu rakam bu seviyede, üstelik 50 eyalette de işletmeler tekrar açılmaya başlarken” ifadesini kullandı.

Redlener, toplumun sadece yüzde 6’sının corona virüsü testi aldığını da dile getirerek, “En başından beri Beyaz Saray tarafından yalan bilgiler ve sahte veriler paylaşıldı. “Görev tamamlandı” kavramının tam karşıtı nedir bilmiyorum ama bunun adı Amerikan fiyaskosu” yorumunu yaptı.

SADECE ORADA 70 BİN İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Reuters haber ajansı, Güney Amerika’da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 70 bini geçtiğini açıkladı. Meksika’nın bir günde en çok vaka sayısını açıkladığı gün, Güney Amerika ülkelerinde Covid-19’dan ölenlerin sayısının 70 bini geçtiği belirtilirken, bunların yaklaşık 40 bininin Brezilya’dan geldiği belirtildi.

Brezilya, corona virüsünden ölenlerin sayısı bakımında ABD ve Birleşik Krallık’ın ardından geliyor.

Resmi verilere göre Güney Amerika’da toplam 1.45 milyon corona virüsü hastası var. Özellikle Peru, Şili ve Kolombiya’da da artışın dikkat çekici olduğu belirtildi.

MEKSİKA’DA EN ACI REKOR

Bölgenin en büyük ikinci ülkesi Meksika’da günlük vaka sayısı tavan yaptı. Meksika Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 708 insanın öldüğünü açıklarken 4.883 insanda da corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Ülke tarihindeki en yüksek vaka oranı olarak kayıtlara geçen bu gelişme ile birlikte Meksika’daki toplam enfeksiyon sayısı 129.184’e çıkarken, toplam ölüm sayısı da 15.357’ye çıktı.

TÜRKİYE’DE 922 YENİ VAKA

Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona virüsü verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Koca, “Bugünkü verilere göre 922 yeni vaka var. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 17, düne göre biraz daha bir düşüş söz konusu. İyileşen kişi sayısı 2 bin 241. Toplam test sayımız 36 bin 521. Yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta sayımız 631, entübe edilen, cihaza bağlı olan hasta sayımız düne göre bir düşüş içinde, 280” dedi.

Kısıtlamaların özellikle yaşlılar için büyük bir fayda sağladığını vurgulayan Koca, “65 yaş üstünde hastalığa yakalanma oranı kısıtlama sonrası yüzde 7,5 oranında düştü. 65 yaş üstünün hastalığa yakalanma oranı yasak sürecinde yüzde 50 azaldı, bu bilgiler unutulmamalı. Büyük bir sınav verdik, şimdi bu sınavın finaline hazırlanmalıyız” dedi.

Gençlerle ilgili alınan tedbirlerle ilgili de Koca, “Dünkü kabine toplantımızın akabinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararlarla 18 yaş altıyla ilgili kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Bu yaş grubu hastalığı belirtisiz yaşayan, bulaştırıcılık potansiyeli olan gruptur. Kısıtlar, yayılıma ve kayıplara engel oldu. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bu serbestliği hak edilmiş bir teşekkür olarak görürler” ifadelerini kullandı.