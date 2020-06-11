Son dakika… Dr. Fauci, DSÖ’ye verdi veriştirdi: Corona açıklamalarına sert tepki

Dünya çapında 7.4 milyondan fazla insanda tespit edilen corona virüsü salgını boyunca büyük tartışmaların ortasında kalan Dünya Sağlık Örgütü’ne bir eleştiri de ABD’nin önde gelen bilim insanı Dr. Anthony Fauci’den geldi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr. Maria Van Kerkhove’nin önceki gün yaptığı, “Semptom göstermeyen insanların hastalığı bulaştırması çok nadir görülen bir olay” sözlerini eleştiren Fauci, ” Geçen gün DSÖ’den bir yetkili semptom göstermeyen bir insanın hastalığı bulaştırma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Bu açıklamadan sonra bir düzeltme de yaptılar çünkü bunları kanıtlayacak bilimsel kanıtları ve verileri yoktu” dedi.

“YÜZDE 45’İNDE BELİRTİ YOK”

Fauci sözlerine, “Bizim elimizdeki verilere bakıldığında hasta insanların yüzde 25-45’inde belirti yok. Üstelik yapılan araştırmalardan biliyoruz ki semptom göstermeyen birisi bu hastalığı bulaştırıyor. DSÖ’nün bu açıklaması hatalıydı ve bu sebeple daha sonra düzeltme gereği duydular” diye devam etti. Fauci, “Hastalığın semptom aralığı çok geniş. Hasta olan ama semptom göstermeyen insanlar var. Hasta olan ve çok az semptom gösteren insanlar var. Diğerleri de çok fazla semptom gösteriyor” ifadesini kullandı.

DSÖ’den Dr. Van Kerkhove bu açıklamadan bir gün sonra, “Semptom göstermeyen vakaların hastalığı bulaştırma oranının yüzde 40 olduğuna dair araştırmalar var ama bunlar sadece modeller üzerinden yapıldı. Dolayısıyla dünkü açıklamama bunu eklememiştim” diyerek geri adım atmak zorunda kalmıştı.