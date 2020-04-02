Corona virüsünde son durum… DSÖ’den kafaları karıştıran maske adımı: Değiştirebiliriz

Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan ve dünyanın en önemli sağlık kuruluşu olarak bilinen Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü devam ederken çelişkili açıklamalar yapmaya başladı…

Corona virüsü salgını ile ilgili olarak doğru bilinen yanlışları tek tek açıklayan ve bilimsel verilerle çürütmeye çalışan Dünya Sağlık Örgütü, yeni araştırmalar kapsamında önerilerini değiştirebileceğinin sinyalini verdi. Daha önce “Eğer hasta değilseniz maske takmanıza gerek yok” açıklaması yapan Dünya Sağlık Örgütü’nde görevli Profesör David Heymann, konuyla ilgili konuştu.

İngiltere’deki Chatham House’ta konuşan Profesör Heymann, Hong Kong’ta yapılan araştırmalar ve yeni kanıtlar doğrultusunda yüz maskesinin salgının azalmasında kilit önemi olabileceğini söyledi.

HENÜZ KAMUOYU İLE PAYLAŞILMADI

Daha önce SARS salgınında da aktif olarak rol alan Heymann, “Dünya Sağlık Örgütü, yarın (bugün) bir araya gelerek kuruluşun daha önce yaptığı öneri ve tavsiyeleri değiştirecek yeni kanıtları inceleyecek” dedi. Heymann, Hong Kong’tan elde edilen gizli bilgilerin DSÖ’deki görevlilere iletildiğini fakat resmi olarak araştırmanın henüz kamuoyu ile paylaşılmadığını da söyledi.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü, hasta kişinin başkalarına virüs bulaştırmaması için maske takılmasını tavsiye ederken, öksürük ve hapşırıktan dolayı hastalığın yayılmasını azaltmak için bu öneriyi yaptıklarını duyurmuştu. Fakat dün yaptığı açıklamada Heymann, “Birçok Covid-19 vakasında hastalığın semptomların ortaya çıkmasından önce bulaştığını fark ettik. Maskeleri semptomlardan önce takmak salgının yayılma hızını yavaşlatabilir” dedi.