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Corona virüsünden korkutan haber! Doktor ve hemşirelerde de çıktı

Çin'de 1716 doktor ve hemşirenin hastaları tedavi ederken Covid-19 adı verilen Corona virüsüne yakalandığı ve bu kişilerden 6'sının hayatını kaybettiği açıklandı.

18:00 -
Haberler Dünya
Corona virüsünden korkutan haber! Doktor ve hemşirelerde de çıktı

Doktor ve hemşirelerde görünmesinin ardından Çin’de Corona virüsünün ortaya çıkması sonrası ilk kez yetkililer virüs taşıyan sağlık personeliyle ilgili bir açıklama yaptı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Çin Sağlık Bakan Yardımcısı Zeng Yixin, doktorların ve hemşirelerin virüsle mücadelede hayatlarını tehlikeye attıklarını söyledi.

Ülkede son haftalarda birçok hastanede personelin saatlerce ara almadan çalıştığı ve bazen koruyucu giysiler giymedikleri bildirilmişti.

Çin’de Corona virüsü sonucu şu ana kadar 1381 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede virüs taşıyan kişilerin sayısını ise 63 bin 922 olarak açıkladı.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü ise virüsün ortaya çıktığı Çin’in Hubei eyaletinde vakaların sayısının arttığını, Çin dışında ise salgın oranında büyük bir artış olmadığını açıkladı.

Corona virüsü şu ana kadar Çin dışında 24 ülkede 456 kişide görüldü.

Çin dışında virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise iki.

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Son güncelleme: 18:04 14.02.2020
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