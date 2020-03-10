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Corona virüsüne karşı alınan önlem sosyal medyada gündem oldu!

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da alınan Corona virüsü önlemi, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nün de dikkatini çekti. Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyi iş çıkardın Ruanda" ifadelerini kullandı.

Sözcü İstanbul
20:04 -
Haberler Dünya

Ruanda’da hiç Corona virüsü vakası olmamasına rağmen ülkede alınan önlem, sosyal medyada gündem oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da sosya medya hesabından görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Ghebreyesus, “Bu görüntüler, nüfusunu güvende tutmak adına harika bir örnek!” dedi.

OTOBÜS DURAKLARINA MOBİL LAVABO ENTEGRE ETTİLER

Ülkede Corona virüsü salgını riskini önlemek için otobüs duraklarına mobil lavabolar entegre edildi.

Yolculara, otobüslere binmeden önce mutlaka ellerini yıkamak zorunda olduğu söylendi.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere ilişkin paylaşımda bulunan WHO Genel Direktörü Ghebreyesus, “Bu görüntüler COVID-19 salgınına hazırlık anlamında ve insan nüfusunu güvende tutmak adına harika bir örnek! İyi iş çıkardın Ruanda” ifadelerini kullandı.

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