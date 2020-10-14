Corona virüsünün bir tahribatı daha ortaya çıktı! Kalıcı işitme kaybına sebep olabilir

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan corona virüsü, kısa sürede global bir krize dönüştü. Dünya genelinde 1 milyonu aşkın insanın ölümüne yol açan virüsle ilgili bir yandan aşı çalışmaları devam ederken, diğer yandan da hastalığın şifreleri çözülmeye çalışılıyor.

İngiltere’de yapılan bir araştırma corona virüsünün yarattığı tahribatlar konusunda kritik önem taşıyor. Sonuçları British Medical Journal’da (BMJ) yayınlanan araştırmada 45 yaşındaki bir corona virüsü hastası ele alınıyor. Adı açıklanmayan erkek hasta 10 gün corona virüsü belirtileri gösterdikten sonra hastaneye başvurdu.

ÇINLAMAYLA BİRLİKTE BAŞLADI



Astımı dışında herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan adam, durumu ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 30 gün boyunca solunum cihazına bağlanan hasta, durumunda iyileşme sağlandıktan sonra normal tedavisi sürdürüldü. Ancak hasta solunum cihazından çıktıktan 1 hafta sonra, önce kulak çınlaması ardından da işitme kaybı yaşadı.

Yapılan incelemelerde herhangi bir tıkanıklık ya da enfeksiyon izine rastlanmadı. Remdesivir tedavisi uygulanan hastağının işitme duyusu kısmi olarak geri geldi. Çalışmayı yürüten University College London’dan Dr. Foteini-Stefania Koumpa, duyma kaybının Covid-19’la bağlantılı olduğunu savundu.

ORTA KULAĞA SALDIRIYOR



Koumpa, “Virüs iç kulakta hücre ölümüne yol açmış veya enfeksiyona neden olan kimyasallar salgılanmasına neden olmuş olabilir. Tedavi edilmezse kalıcı işitme kaybı meydana gelebilir” dedi.

Yapılan geçmiş araştırmalar, akciğerlerdeki hücreleri hedef alan corona virüsünün, orta kulaktaki hücrelere de bulaştığını ortaya koymuştu.

İlginizi Çekebilir Çarpıcı corona araştırması! Aylarca süren etkilerin sebebi bulundu: Virüs kalbi vuruyor