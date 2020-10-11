Covid-19 tespit edilen Trump’ın sağlık durumuyla ilgili kritik açıklama

Dünya çapında milyarlarca insanı negatif etkileyen corona virüsü salgınına küçümseyici bir şekilde yaklaşarak, öenmsizleştirmeye çalışan ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi…

7.9 milyondan fazla vakanın görüldüğü ve salgının merkez üssü halini alan ABD’yi yöneten Trump’a ve Beyaz Saray’daki yakın çevresine geçen hafta corona virüsü teşhisi konmuştu. Birkaç gün Walter Reed Askeri Hastanesi’nde kalan Trump daha sonra tedavisine Beyaz Saray’da devam edilmesi için taburcu edilmişti.

HASTAYKEN YAPTIKLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hastanede kaldığı süre içinde özel aracıyla maskesiz bir şekilde kendisini destekleyenlerin karşısına çıkıp, araçla tur atan ve Beyaz Saray’a döndüğünde de özel bir video hazırlayarak, “Hastalığın bir lütuf olduğunu” söyleyen Trump o dönemde hem kendi, hem yakın çevresi hem de seçmenlerin sağlığını tehlikeye attığı için büyük tepki çekmişti.

Trump’ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama dün gece geldi. Kasım ayında yapılacak seçimler için mitinglere devam etmeye hazır olduğunu söyleyen Trump’ın güncel durumu ile ilgili bilgiyi Beyaz Saray doktoru Sean Conley paylaştı.

Conley, Trump’ın cumartesi günü Covid-19 testi olduğunu söyleyerek, “Trump’ın hastalığı başkalarına bulaştırma riski artık yok. Test sonuçları, virüsün aktif olarak çoğaldığına dair bir kanıt yok” dedi.

Fakat Conley’nin açıklamaları ABD kamuoyunda tartışma yarattı… Trump’ın test sonucunun negatif çıkıp çıkmadığına dair net bir açıklama gelmemesi büyük tepki çekti. Beyaz Saray, Trump’ın testinin sonucunun ne olduğuna dair gelen sorulara henüz bir cevap vermedi.

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