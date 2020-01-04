Danimarka ve İsveç, Irak’taki faaliyetlerini askıya aldı!

Sputnik’teki bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin cuma günü düzenlenen ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından İsveç ve Danimarka Irak’ta eğitim görevlerini durdurdu.

İsveç Silahlı kuvvetler sözcüsü Kristina Swaan konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Askeri bir göreve katılmak her zaman risklidir. Personelimiz çok iyi hazırlanmış olmasına rağmen, personelimizin güvenliği önceliklidir. Bu nedenle de görevimizi durdurduk.”

KATILIMI ASKIYA ALDI

70 asker ve subayı içeren İsveç misyonu, Ağustos 2015’te Irak’ın davetiyle Orta Doğu’ya gönderilmişti.

Ritzaus haber ajansı, Danimarka silahlı kuvvetlerinin, İçişleri Çözümü Harekatı’nın bir parçası olarak Irak birliklerinin eğitimini durdurduğunu açıkladı. Danimarka ayrıca NATO’nun krallığın 10 personeliyle temsil edildiği Bağdat’taki misyonuna katılımını da askıya aldı.