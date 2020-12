Trump katliam yapan 4 paralı askeri affetti: ‘Onlar için kanımız sudan ucuz…’

ABD’de başkanlık koltuğunu Joe Biden’a teslim etmek için gün sayan Donald Trump, bu geçiş süreci içerisinde çok tartışmalı kararlara imza atmaya devam ediyor. Bunların sonuncusu ve en dikkat çekeni ise ABD’nin Irak işgali dönemiyle alakalı.

2007’de Bağdat’ta sivil bir topluluğa ateş açıp aralarında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 14 kişiyi öldüren ve 20 kişinin de yaralanmasına sebep olan dört güvenlik görevlisi, Trump tarafından affedildi. Paralı asker ve güvenlik hizmeti sağlayan ‘Blackwater’ adına çalışan Paul Slough, Evan Liberty, Dustin Heard ve Nicholas Slatten adındaki dört görevli, 16 Eylül 2007’de diplomatların yer aldığı bir konvoya eşlik ettikleri sırada Nisur Meydanı’nda ateş açmış ve katliama sebep olmuştu.

Ateşi başlatan Slatten müebbet hapis cezasına; Slough, Liberty ve Heard ise 30’ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2014 yılında verilen hapis cezaları bir federal yargıç tarafından düşürülürken, Irak’ta büyük bir tepki çeken kararın üzerine o dönem başkan yardımcısı olan Joe Biden, olayın peşinden gideceğine söz vermiş ve 2015’te bu konuda başarıya ulaşıp 4 ismin hapse girmesini sağlamıştı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, bu süreçte de Joe Biden’a güveniyor ve Trump’ın büyük bir öfke doğuran kararının değişeceğini umuyor: “Göreve geldiğinde ilk konuşacağımız konu bu olacak.”

Irak’ta paralı askerlerin kullanılmasının yoğun bir şekilde eleştirilmesine neden olan süreçte, davada savunma Iraklı isyancıların pusu kurduğunun tespit edilmesiyle ateş açtığını savunurken bunun doğru olmadığı pek çok farklı raporla ortaya çıktı.

FBI ise soruşturmasının sonucunda olayı “Irak’ın My Lai’si” olarak adlandırmıştı. Vietnam Savaşı sırasında, 16 Mart 1968’de Teğmen William Calley ve beraberindeki 14 asker; My Lai, My Khe ve Son My adlı üç köyde 347 sivili katletmişti. İşlenen bu savaş suçunu, İngiliz bir muhabir ortaya çıkarırken yalnızca Teğmen Calley, 1971’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD Başkanı Richard Nixon ise Savunma Bakanlığı’na bağlı Howard Callaway’in de girişimiyle 1974’te Calley hakkında af yetkisini kullanmış ve teğmenin cezası 3 yıllık ev hapsine çevrilmişti.

Soruşturmada kullanılan “Irak’ın My Lai’si” ifadesi, sonucuyla da iki katliam arasında benzerlikler oluşmasını sağlarken Irak’ta o acıyı yaşayan ve sevdiklerini kaybedenler de karar üzerine oldukça tepkili ve öfkeli.

O dönem ayrıca Blackwater’ın yaralananlara 50’şer bin dolar, hayatını kaybedenlerin ailelerine ise 100’er bin dolar ödemesine karar verilirken bu tazminatı almayı kabul etmeyen tek kişi; doktor eşi Mahassin ve 20 yaşındaki tıp öğrencisi oğlu Ahmed’i olayda kaybeden Heysem el-Rubayi olmuştu.

Ahmed’in eski sınıf arkadaşlarından biri AFP’ye kararla ilgili yaptığı açıklamada “Amerikalılar, biz Iraklılara hiç bir zaman onlarla eşitmişiz gibi yaklaşmadı. Onlar için kanımız sudan daha ucuz; adalet ve hesap sorma talebimiz ise ufak bir karın ağrısından ibaret” ifadelerini kullandı.

Katliamda dokuz yaşındaki oğlu Ali’yi kaybeden Muhammed Kinani ise “O gün hayatım tamamen değişti. O gün beni tamamen paramparça etti. Trump hayatımı yeniden yıktı” diye konuştu. BM İnsan Hakları Bürosu ise bu affın, benzer suçları işleme konusunda başkalarına cesaret vereceğini ifade etti.

Ancak bu af kararı Trump için bir ilk değil. Trump, geçen sene Kasım ayında aralarında askerlerine üç silahsız sivil Afgan’ı öldürülmelerini emreden bir eski teğmenin de dahil olduğu, savaş suçu işlemekle suçlanan ve hapis cezası alan üç askerin affına karar vermişti.

ABD’li gazi ve aktivist Brian Trautman kararı değerlendirirken “9 yaşındaki Ali Kinani, ABD’li dört paralı asker tarafından 2007’de Bağdat’ta başından vuruldu. Ali, bugün Nisur Meydanı Katliamı olarak tarihe geçen katliamda, katledilen 14 Iraklı sivilden biriydi. Donald Trump o canavarları affetti. Masum adamların, kadınların ve çocukların öldürüldüğü o sistematik katliamı yürüten dört savaş suçlusunun fotoğraflarına bakın. Olur da bir gün sokakta görür ve selam vermek istersiniz” dedi.

Photos of the four Blackwater war criminals who systematically carried out the mass murder of those innocent men, women and children – in case you happen to see them on the street one day and want to say hi. They are Dustin Heard, Evan Liberty, Nicholas Slatten and Paul Slough: pic.twitter.com/IaEUNfeksz

— Brian Trautman (@brianjtrautman) December 23, 2020