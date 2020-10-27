Dr. Fauci’den kritik aşı açıklaması: Amaç virüsü öldürmek değil semptomları yok etmek

Corona virüsü dünya çapında can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşı ve ilaç çalışmalarında. Ülkeler adeta yarışa girerken, aşılarla ilgili birbiri ardına muhtemel tarihler açıklanıyor.

Aşının nasıl ve ne zaman uygulanacağı, hangi ülkelere dağıtılacağıyla ilgili soru işaretleri ise sürüyor. İşte bu belirsizlik ortamında ABD’de salgınla mücadelede en önemli isimlerden biri olan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’den önemli açıklamalar geldi.

ÖNCELİK HASTALANMAMAK



Aşının insanlar üzerindeki etkisine ilişkin beklentilere yönelik konuşan Dr. Fauci, çalışmaların virüsü öldürmeye odaklanmadığını söyledi.

Halihazırda geliştirilen aşıların pandemiyi kökten bitirecek bir çözüm sunmayacağını belirten Fauci, “Şu an için önceliğimiz eğer insanlar enfekte oluyorsa onların hastalanmasını önlemek. Semptom göstermelerini engellemek ve durumun hayati tehlikeye ulaşmasının önünü kesmek. Salgını tamamen bitirecek gerçekçi bir çözüm ise bundan sonra geliyor” dedi.

AŞILAR SON AŞAMADA



Mevcut aşı çalışmalarının hiçbiri yüzde 100 koruma sağlamıyor. Aşıların koruyuculuk süresi de henüz kesin olarak kanıtlanmış değil. AstraZeneca ile Oxford, Pfizer ile BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson’ın sürdürdüğü çalışmaların hepsi son klinik test aşamasında.

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