Trump’ın seçim videosunda ortalığı karıştıran montaj! Fauci ateş püskürdü

ABD’de Kasım ayındaki seçimlere geri sayım sürerken, corona virüsüyle mücadele de devam ediyor. John Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre 7.7 milyon vaka ve 214 bin can kaybıyla ABD salgından en ağır yara alan ülke.

Kendisi de corona virüsüne yakalanarak uluslararası basının gündemine oturan ABD Başkanı Donald Trump, salgınla mücadeledeki tutumu nedeniyle yoğun eleştiri altında.

Pek çok ankette Demokrat rakibi Joe Biden’ın gerisinde gösterilen Trump, bu durumu tersine çevirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Seçim kampanyası kapsamında bir video hazırlatan Trump, bu kez de görüntülerdeki içerikle ilgili köşeye sıkıştı.

Salgınla mücadelede en önemli isimlerden biri olan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, söz konusu videoda yer verilen isimlerden biri. Fauci’nin daha önce verdiği röportajlardan biri kritik yerlerden kesilerek Trump’ı övermişçesine kullanıldı. Fauci videonun o bölümünde, “Kimsenin daha fazlasını yapabileceğini hayal edemiyorum” derken duyuluyor.

CNN International’a konuşan 79 yaşındaki Fauci ise bu duruma isyan etti. Konuşmasının kesilerek anlam bütünlüğünün dışına çıkarıldığını savunan Fauci, “Yaklaşık 50 yıllık hizmet sürem boyunca, hiçbir politik adayı açık bir şekilde desteklemedim. Aylar önce verdiğim röportajdaki sözlerim anlam dışına çıkarılarak iznim olmadan kullanıldı. Açıklamanın tamamında kamu sağlığı için çalışan yetkililerin gösterdiği çabadan bahsediyordum” dedi.

‘GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ’



Fauci’nin daha sonra ortaya çıkan kesilmemiş görüntülerde şu sözleri söylediği dikkat çekiyor:

“Her gün Beyaz Saray’daki görev gücüyle sanal olarak birlikteyiz. Gece gündüz bir telefon aracılığıyla iletişim halindeyiz. Geceden bahsederken, sabah 1-2’ye kadar olan zamandan söz ediyorum. Sadece ben değilim. Koca bir grup her gün bu şekilde yapıyor. Bu nedenle kimsenin daha fazlasını yapabileceğini hayal edemiyorum. Korkunç bir düşmanla mücadele ediyoruz, virüsle.”

REKLAM KAMPANYASINDA KESİNTİ



ABD basını, test sonuçlarının negatif çıktığını duyuran ABD Başkanı Trump’ın sağlığının yanı sıra seçim çalışmalarının ne kadar sağlıklı ilerlediğine de dikkat çekti. Trump’ın ekibinin, seçim kampanyasındaki reklamlarla ilgili kesintiye gittiği öne sürüldü.

Buna göre kuzey eyaletlerindeki televizyon reklamları iptal edilirken, daha kritik durumda gösterilen güneydoğu ve güneybatı eyaletlere odaklanılmasına karar verildi. Trump’ın reklam kampanyalarına şimdiye dek 92 milyon dolar harcadığı belirtilirken, rakibi Joe Biden’da bu rakamın 177 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.