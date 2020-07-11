Dünya Ayasofya kararını böyle gördü: Erdoğan kritik amacına ulaştı

1934’te müzeye dönüştürülen Ayasofya’nın ibadete açılmasının önünü açan Danıştay kararı dünyanın gündemine oturdu. Uluslararası medya organları kararla ilgili son dakika haberlerinin yanı sıra, olası etkilerine ilişkin analiz yazılarına da yer verdi.

ABD merkezli Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kararla kritik amacına ulaştığını yazdı.

Erdoğan’ın uzun süredir bugünü beklediği ifade edilen yazıda, Ayasofya’nın müze olarak kalmasına yönelik uluslararası çağrıların görmezden gelindiği belirtildi.

TEKBİRLER EŞLİĞİNDE SLOGAN

Kararın açıklanmasının ardından yüzlerce kişinin Ayasofya’nın önüne koştuğuna dikkat çekilirken, tekbirler eşliğinde sloganlar atıldığı ve ardından Ayasofya’nın önünde namaz kılındığı vurgulandı.

NYT: PROVOKASYONA YOL AÇABİLİR

New York Times gazetesi konuya ilişkin haberini ‘Erdoğan Ayasofya’nın yeniden cami olarak kullanılmasına izin veren kararnameyi imzaladı’ başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde Ayasofya’nın yaklaşık 80 yıldır müze olarak kullanılmasının laik Türkiye’nin sembolü olduğu belirtildi.

Ayasofya’nın İstanbul’un Fethi’nin de bir simgesi olduğu aktarılan haberde, söz konusu kararın uluslararası bir provokasyona yol açabileceği öne sürüldü.

CNN: KAPILARI HERKESE AÇIK

ABD merkezli CNN International, Ayasofya’nın Danıştay’ın kararının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yönetimine geçtiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karardan sonra ulusa sesleniş konuşması yaptığı belirtilen haberde, “Müze statüsü değiştiği için giriş ücretlerini kaldırıyoruz. Tüm camilerimizde olduğu gibi Ayasofya’nın kapıları da Müslüman ya da değil herkese açık olacak” sözlerine yer verildi.

KATHİMERİNİ ÜÇ CAMİYİ HATIRLATTI

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, karara tepki gösteren açıklamalara geniş yer verdiği haberinin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın sözlerini de okuyucularına duyurdu.

Gazetenin aktardığı bölümde Kalın, “Sultanahmet, Fatih ve Süleymaniye camilerimiz hem ziyaretçilere hem de ibadet edenlere açık. Ayasofya’nın ibadete açılması turistlerin ziyaretine engel değil. Bu nedenle Dünya Mirası statüsünden bir şey kaybetmesi söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

GUARDIAN: ERDOĞAN’IN TABANI MEMNUN

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Guardian, yaklaşık 1500 yıllık yapıyla ilgili tartışmaların onlarca yıldır sürdüğünü yazdı.

Ayasofya’yı İstanbul’un mimari mücevheri olarak tanımlayan gazete, alınan kararın politik olduğunu savundu. Ayasofya’nın ibadete açılmasının uluslararası anlamda eleştirilere yol açtığı, ancak Erdoğan’ın muhafazakar tabanını memnun ettiğine dikkat çekildi.