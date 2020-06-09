Dünya Sağlık Örgütü’nden kafa karıştıran corona açıklaması: Bilinmeyen çok şey var!

DSÖ, örgütün corona virüsü sorumlusu Maria Van Kerkhove'in belirti göstermeyen hastaların virüsü nadiren yaydığı yönündeki açıklaması üzerine soruları yanıtlamak amacıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın düzenledi.

Örgütün açıklamaları, corona virüsü enfeksiyonlarının üçte birinin belirti göstermeyen hastalardan geçebileceğini söyleyen ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri gibi bazı halk sağlığı merkezlerinin iddialarıyla çelişiyor.

CNN'in haberine göre, Kerkhove, pazartesi günü sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, hastalığı belirtisiz atlatan kişilerle ilgili “Hastalığı belirtisiz atlatan kişilerin virüsü başkasına bulaştırma durumu halen nadir görülen bir olaydır” demişti.

Ancak DSÖ tarafından yapılan açıklamada, belirti göstermeyen hastaların virüsü ne oranda yayabileceğinin büyük bir bilinmeyen olduğunu duyuruldu.

Açıklamada, “Hastalığın çoğunlukla belirti taşıyan insanlarda bulaştığını biliyoruz. Ancak belirti göstermeyen bir alt grup daha var ve kaç insan belirti göstermeden virüsü taşıyor, bu soruya henüz cevap bulamadık” ifadeleri kullanıldı.