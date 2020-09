Dünyada coronadan iyileşenlerin sayısı 24 milyonu geçti!

Worldometers istatistik sitesinin verilerine göre dünya genelindeki corona virüsü vaka sayısı 32 milyon 662 bin 172 oldu.

Verilere göre saat 23:00 itibariyle 24 milyon 92 bin 79 kişi sağlığına kavuşurken yaşamını yitirenlerin sayısı ise 991 bin 23 oldu.

EN ÇOK HASTA VE CAN KAYBI ABD’DE

ABD 7 milyon 214 bin 10 hastayla en çok vaka bulunan ülke konumunda olurken onu Hindistan 5 milyon 901 bin 576 vakayla, Brezilya 4 milyon 667 bin 384 vakayla ve Rusya da 1 milyon 136 bin 48 vakayla takip etti.

Vaka sayısının yanı sıra 208 bin 6 kişinin hayatını kaybettiği ABD en çok can kaybının yaşandığı ülke olurken onu Brezilya 140 bin 40 can kaybıyla, Hindistan 93 bin 408 can kaybıyla ve Meksika da 75 bin 439 can kaybıyla takip etti.

7 MİLYONUN ÜZERİNDE AKTİF VAKA VAR

Worldometers’ta yer alan verilere göre 7 milyon 579 bin 70 aktif corona virüsü vaka sayısı bulunuyor.