Dünyanın beklediği an geldi: Aşılar yola çıktı

Dünya genelinde etkili olan corona virüsü salgınında vaka sayısı 65 milyona yaklaşırken ilaç firmaları da aşı çalışmalarına hız verdi.

Son olarak Avrupa İlaç Ajansı'na başvuru yapan ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech’in aşısının yaygın kullanımını onaylayan ilk ülke İngiltere oldu.

Aşının onay almasının ardından İngiltere'ye sevkiyat başladı. Corona aşılarını taşıyan kamyonlar, Belçika'nın Puurs kentinde bulunan Pfizer üretim merkezinden ayrıldı.

Kamyonların, kısa süre içerisinde İngiltere'ye ulaşması ve aşılamanın başlaması bekleniyor.

40 MİLYON DOZ SİPARİŞ



İngiltere halihazırda 40 milyon doz sipariş etti. Aşıların 2 doz halinde yapılması göz önünde tutulursa, 20 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. İlk dozların birkaç gün içinde riskli gruba uygulanması planlanıyor.

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