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Dünyayı dehşete düşüren görüntüyle ilgili skandal açıklama

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ederken dün, dünya kamuoyunu şoke eden bir görüntü Minneapolis'te çekilmişti. Bir TIR şoförü eylem yapan göstericilerin üzerine sürmüştü. Gözaltına alınan sürücü ile ilgili Minneapolis polisi bugün tepki çeken bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
09:00 -
Haberler Dünya
Dünyayı dehşete düşüren görüntüyle ilgili skandal açıklama

Minneapolis’te I-35W köprüsü yakınlarında dün yürüyüş yapan göstericilerin üzerine süren TIR şoförü ile ilgili flaş bir açıklama güvenlik güçlerinden geldi.

Göstericilerin üzerine sürdükten sonra durdurulan TIR şoförü Bogdan Vechirko, protestocuların saldırısına uğradıktan sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kamu Güvenliği Komiseri John Harrington’ın ofisi “Bir şoför barışçıl gösteri yapan göstericilerin üzerine sürdü” ifadesini kullanmıştı.

Fakat bugün bizzat Harrington tarafından yapılan açıklamada, TIR şoförünün kasten böyle bir şey yapıp yapmadığına dair bir kanıt olmadığı belirtildi. Harrington, “Bu olayın kasten yapıldığına dair bir kanıt elimizde yok. Eyalet, yol üzerine engel koymadığı için sürücü kalabalığı görünce anlaşıldığı kadarıyla panik yaptı” ifadesini kullandı.

Güvenlik güçleri olayda yaralanan ya da ölen olmadığı için sürücünün kasten protestocuların üzerine sürdüğüne dair bir kanıtları olmadığını açıkladı.

Halen gözaltında tutulan Vechirko hakkındaki suçlamaların akıbeti henüz bilinmezken, savcılığın bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.

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Son güncelleme: 09:03 02.06.2020
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