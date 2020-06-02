Dünyayı dehşete düşüren görüntüyle ilgili skandal açıklama

Minneapolis’te I-35W köprüsü yakınlarında dün yürüyüş yapan göstericilerin üzerine süren TIR şoförü ile ilgili flaş bir açıklama güvenlik güçlerinden geldi.

Göstericilerin üzerine sürdükten sonra durdurulan TIR şoförü Bogdan Vechirko, protestocuların saldırısına uğradıktan sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kamu Güvenliği Komiseri John Harrington’ın ofisi “Bir şoför barışçıl gösteri yapan göstericilerin üzerine sürdü” ifadesini kullanmıştı.

Fakat bugün bizzat Harrington tarafından yapılan açıklamada, TIR şoförünün kasten böyle bir şey yapıp yapmadığına dair bir kanıt olmadığı belirtildi. Harrington, “Bu olayın kasten yapıldığına dair bir kanıt elimizde yok. Eyalet, yol üzerine engel koymadığı için sürücü kalabalığı görünce anlaşıldığı kadarıyla panik yaptı” ifadesini kullandı.

Halen gözaltında tutulan Vechirko hakkındaki suçlamaların akıbeti henüz bilinmezken, savcılığın bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.