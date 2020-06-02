George Floyd isyanında son durum: Otopsi raporunda dehşete düşüren sonuç

Geçen hafta Minneapolis’te polisin orantısız şiddet uyguladığı 46 yaşındaki George Floyd’un otopsi raporu hazırlandı. Floyd’un ailesi tarafından tutulan bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanan otopsi raporunda Floyd’un boğazına ve sırtına yapılan baskı sebebiyle nefes almakta güçlük çektiği ve bu sebeple boğularak öldüğü doğrulandı.

Otopsi raporu sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan ailenin avukatı Ben Crump, “Sadece Derek Chauvin değil, George Floyd’un sırtına basan diğer polis memuru da ölümden sorumlu. Otopsi raporuna göre Floyd’un nefes almasını engelleyen faktörlerden biri de sırtına yapılan baskı. Umarım Minnesota savcısı Keith Ellison, diğer polis memurlarını da yargı karşısına çıkarır. Çünkü olay yerine gelen ambulans sadece bir cenaze aracıydı. Çünkü Floyd olay yerinde yaşamını yitirmişti” dedi.

RESMİ RAPORDAN ÇOK FARKLI

ABD medyasına açıklama yapan Crump, “George Floyd’un otopsi sonuçları, onun hava almaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Nefes alamıyordu ve Floyd ailesi ile birlikte ben de Amerikan halkına sesleniyorum: Hep birlikte adalet için nefes alalım. Hep birlikte barış için nefes alalım. Ülkemizi iyileştirmek için nefes alalım. George için nefes alalım” ifadesini kullandı.

Geçen hafta Hennepin’de yapılan resmi otopsi raporunda Floyd’un ölüm sebebi olarak, “Polisin baskısı, kötü sağlığı ve vücudundaki toksik maddeler” gösterilmişti.

GEORGE FLOYD GÖSTERİLERİNİN SON SAATLERİNDE NELER OLDU?

– ABD’nin farklı bölgelerine yayılan gösteriler zaman zaman çatışmaya döndü. Özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı bölgelerde polis biber gazı, ses bombası gibi silahlar kullandı. Bazı bölgelerde askeri helikopter devriye gezdi.

– ABD genelinde en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanırken Washington DC de dahil olmak üzere 24 eyalette Ulusal Muhafızlar aktif hale getirildi.

– ABD Başkanı Donald Trump, valilerin Ulusal Muhafızları aktif hale getirmemesi durumunda askeri gücü kullanacağını açıkladı. Normalde federal askerlerin iç siyasete ve iç karışıklığa müdahale etmesi yasak fakat eğer Trump, yasadaki bir açığı kullanabilirse bunu gerçekleştirebilir.

– Trump, Washington’daki St. John’s Kilisesi’nde fotoğraf çektirmek için henüz sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı bir saatte barışçıl eylem yapan göstericilerin üzerine biber gazı sıktırarak kalabalığı dağıttı.

– Philadelphia’da polis, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere karşı biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Fakat güvenlik güçlerinin silahlı beyaz ırkçı bir gruba karşı benzer bir müdahalede bulunmaması tepki çekti.

– New York’un popüler alışveriş noktalarından 5. Cadde’de çok sayıda yağma olayı rapor edilirken, New York’ta önceki gün yerel saatle 23:00’te başlayan sokağa çıkma yasağı olayların alevlenmesiyle saat 20:00’ye çekildi.

TRUMP’TAN ORDU UYARISI

ABD Başkanı Trump’ın dün gece yaptığı açıklama ülke gündemine bomba gibi düştü. Orduyu göreve çağırabileceğini dile getiren Trump, bütün federal kaynakları seferber ettiğini de dile getirdi.

Trump, “George Floyd'un ölümü boşuna değildi ama öfkeli kalabalığın barışçıl protestoları bastırmasına izin veremeyiz. İsyan ve yağmayı durdurmak için sivil ve askeri tüm federal kaynakları seferber ediyorum. Eyalet valilerine sokakları kontrol altına almak için güvenlik güçlerinin varlığını ciddi derecede arttırmanın vaktinin geldiğini söyledim. Eğer şehirler buna uymazsa ABD ordusunu göndererek onlar için sorunu hızla çözeceğim. Washington'da isyan, yağma ve kontrolsüzce süren yakıp yıkmaya karşı binlerce askeri ve sivil polis görevlendiriyorum” dedi.

BAŞSAVCI: HERKESİ YARGI KARŞISINA ÇIKARACAĞIZ

George Floyd’un öldürülmesi sonrasında devreye giren ve davayı üstlenen Minnesota Başsavcısı Keith Ellison, olayı etraflıca inceleyeceklerini açıkladı. CNN’den Chris Cuomo’ya konuşan Ellison, “Olay yerindeki diğer polis memurlarının yaptıklarına da bakıyoruz. Planımız, bu olayda suçlu olan herkesi yargı karşısına çıkarmak. Son 24 saattir kanıtları ve olayları inceliyorum ve etik olarak bir savcı olarak açıklama yapmam uygun düşmez” ifadesini kullandı.

Ellison, “Hazır olduğumuzda ve çok kısa bir süre içinde hazır olacağız, gerekli ve uygun hamleleri yapacağız” dedi.