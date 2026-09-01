Süper Lig'de 4 Eylül'de sona erecek olan transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Fenerbahçe; Becao, Diego Carlos, Talisca ve Çağlar Söyüncü ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Sarı-Lacivertli takımın sponsorluk toplantısında yaptığı basın açıklamasında bu dört futbolcuyla yol ayrımına gidileceğini söyledi.

"TARAFTARIN SOKTUĞU PSİKOLOJİK DURUM"

Kamer, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün ayrılığına ise ayrı bir parantez açtı. Sarı-Lacivertli taraftarlara seslenen Kamer, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız bu süreçte Samandıra'ya gittiğim bazı Türk arkadaşlarımızla... Çağlar da bunlardan bir tanesi. Çağlar'la ayrılığımızın bir sebebi de Çağlar'ın taraftarımız tarafından sokulduğu psikolojik durum. Biz taraftarlarımızdan statta 90 dakika boyunca pozitif destek bekliyoruz. İnşallah derbiyi de kazanacağız. İnşallah Roma'yı da yeneceğiz ve ilk 16'ya gireceğiz."