Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken gidecek oyuncular için de yoğun bir çaba sarf ediliyor. Şimdiye dek, Sidiki Cherif, Fred, Livakovic, Omar Fayed, Cengiz Ünder, İrfan Can Eğribayat, Musaba, Sofyan Ambarat, Emre Demir ve Engin Can Biterge olmak üzere toplam 10 futbolcuyla vedalaşan sarı lacivertlilerde Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'ya talip çıktı.

Fenerbahçe'de rotasyonda düşünmeyen ve ayrılık listesinde yer alan Rodrigo Becao için yeni bir transfer görüşüsü başladı.

MAAŞI NASIL PAYLAŞILACAK?

Rusya basınına göre sarı-lacivertli kulübün bonservisine sahip olan 30 yaşındaki Brezilyalı stoper için Rodina devreye girdi. Rus ekibi, Becao'yı kadrosuna kiralık olarak almak istiyor.

İki tarafın, oyuncunun maaşının nasıl paylaşılacağını görüşüdüğü iddia edildi.

Becao, geçen sezonu kiralık olarak Kasımpaşa'da geçirdi. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.