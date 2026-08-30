Beşiktaş, transfer piyasasını sarsacak dev bir hamleyle Tottenham’ın Senegalli yıldızı Pepe Matar Sarr’ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Scout şefi Eduard Graf’ın liderliğinde yürütülen gizli operasyonda, siyah-beyazlı yönetim 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için gözünü karartarak tam 25 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdı. Yönetim, kararlılığını gösterdi.

İngiliz kulübüyle yapılan pazarlıklarda olumlu sonuç alan Beşiktaş yönetimi, Tottenham’ın “Evet” demesiyle transferde büyük bir engeli aştı. Gözler tamamen Senegalli futbolcunun vereceği karara çevrildi. Galatasaray’ın da ilgilendiği Sarr’ı transfer çalışmalarından Monaco da çekildi. Menajerler Senegalli oyuncuyu Juventus’a önerdi.