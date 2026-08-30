Fenerbahçe, dünya futbolunun gelecekteki en büyük süperstarlarından biri olarak gösterilen ve oyun tarzıyla efsane isim Ronaldinho’yu hatırlatan 2008 doğumlu Gabriel Mec’in transferi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Gremio’daki büyüleyici performansıyla Avrupa devlerini peşinden sürükleyen Mec için resmi teklifte bulundu.

İNGİLİZLER İSTİYOR

Chelsea, Real Madrid ve PSG gibi dünya devlerinin radarına giren, hatta İngiliz kulüpleriyle uzun süre adı anılan Gabriel Mec transferinde Fenerbahçe yönetiminin gizli ve kararlı yürüttüğü operasyon mutlu sonla bitiyor. Sarı-lacivertli kurmayların Gremio kulübü ile yaptığı pazarlıklarda 12 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği bildirildi.

AYAKLARI KUSURSUZ

Brezilya medyasında Gremio ekolünden yetişmesi, estetik çalımları ve öngörülemez oyun tarzı nedeniyle “Yeni Ronaldinho” olarak adlandırılan Mec, Fenerbahçe’nin yeni vizyon projesinin merkezi olmaya hazırlanıyor. Brezilyalı dahi, her iki ayağını da kusursuz kullanabiliyor, dar alanda rakip savunmacıları çaresiz bırakıyor.