Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı. Menajer George Gardi’nin yürüttüğü görüşmelerde Milan’ı ikna eden sarı-kırmızılıların karşısına son olarak Aston Villa çıkmıştı. İngiliz ekibi, Milan’a 8 milyon Euro kiralama bedeli ve 42 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi içeren 50 milyon Euro’luk paket sundu. Leao’ya önerilen yaklaşık 8 milyon Euro’luk maaş ve Premier Lig vitrini de Portekizli yıldızın kararını değiştirmedi.

OSİMHEN FAKTÖRÜ

Galatasaray ise yarışta geri adım atmadı. Milan’a 45 milyon Euro net bonservis ve 5 milyon Euro bonus öneren yönetim, 27 yaşındaki yıldıza yıllık 12 milyon Euro ücret teklif etti. Transferin son aşamasında ise Victor Osimhen devreye girdi. Leao ile yakın arkadaş olan Nijeryalı yıldızın yaptığı görüşme, Portekizli futbolcunun kararında etkili oldu. Unai Emery’nin Aston Villa’sı yerine Galatasaray’ı seçen Leao, sarı-kırmızılı formaya 4 yıllığına “Evet” dedi.

ÖZEL UÇAKLA GELİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, Rafael Leao’yu bugün İstanbul’a getirmeyi planlıyor. Monaco’dan dönen Abdullah Kavukcu, Portekizli yıldızı almak için İtalya’ya gitti. Göztepe maçından önce açıklanarak şov yapılması planlanıyor.