Fenerbahçe ile Al Jazira’nın Anderson Talisca’nın transferi konusunda her konuda mutabakat sağlaması soruna neden oldu. BAE temsilcisinin yaptığı son teklifin ardından iki kulüp arasındaki pürüzler giderildi. Anlaşma haberi üzerine Brezilyalı 10 numara, isyan etti. Talisca, sosyal medya hesabından “İnsanlar, kullanılıp sonra çöpe atılacak nesneler değildir” mesajı paylaştı. Fenerbahçe yönetimi, Talisca’yla görüşme gerçekleştirecek. Sambacıyla yolların ayrılması ya da sadece Türkiye Kupası kadrosuna yazılması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe’de kalmak istiyor.