Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong’la sözleşme imzaladıktan sonra yeni bir transfer için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, Brezilya Ligi’nde forma giyen 18 yaşındaki Gabriel Mec’i kadroya katmak istiyor.

OĞUZ ÇETİN TEMAS KURDU

TRT Spor’da yer alan habere göre, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Gremio yetkilileriyle görüşerek oyuncunun şartları hakkında bilgi aldı. 10 numara pozisyonunda oynayan Gabriel Mec, sözleşmesi 2027’de sona erecek olmasına rağmen sarı-lacivertli takımda oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Bu süreçte Fenerbahçe’nin henüz resmi bir teklif yapmadığı da vurgulandı. Ancak önümüzdeki dönem için yapılabilecek hamleler için temaslar sürüyor. Gabriel Mec’in transfer geçmişi de göz Önünde bulunduruyor. Globo’da yer alan habere göre, Arda Turan’nın yönettiği Shakhtar Donetsk, ocak ayında 12 milyon euroluk bir teklif sunmuştu. Ancak futbolcunun transfer olmak istememesi nedeniyle bu işlem gerçekleşmemişti.

Gremio altyapısından yetişen Mec, 2025 yılında A Takım'a çıktı. A Takım'da 34 maçta 3 gol ve 2 asist kaydeden genç oyuncu, U20 kadrosunda ise 25 karşılaşmada 5 gol ve 1 asistle oynadı.