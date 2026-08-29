Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP'a bildirdi. Yıldız oyuncu saat 16.00’da İstanbul’da olacak.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

LEAO’DAN AÇIKLAMA

Yıldız oyuncu saat 16.00’da İstanbul’da olacak… Havalimanında açıklamalarda bulunan Leao sarı kırmızılılar için şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi’nde harika işler başaran bir takıma gidiyorum. Avrupa'nın büyük kulüpleriyle mücadele etmek ve böylesine güçlü bir ekibe kalite katmak benim adıma en büyük hedef."